Após rompimento de noivado, Fernando Semedo fala da vida de solteiro: «Sou um homem atrevido»

Após o rompimento do noivado com Salomé Formosinho, o chef Fernando Semedo esteve presente no «Dois às 10» e conversou com Cláudio Ramos sobre a sua nova vida de solteiro.

O chef afirmou desde início que tudo ficou «muito bem resolvido» com a ex-companheira e que «não havia outra escolha». Ainda assim, salienta que «ficou a amizade e o respeito».

Fernando Semedo revelou que o rompimento nada teve que ver com terceiras pessoas e que é «completamente contra a infidelidade». No entanto, sobre a sua nova vida de solteiro afirma que tem sido alvo de assédio: «Quando souberam que estava solteiro…». «Sou um homem atrevido», deixa ainda claro Fernando Semedo, recordando que é um homem do signo Balança.