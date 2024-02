Cristina Ferreira oferece troféu a Goucha e o significado derrete o coração de qualquer pessoa

Manuel Luís Goucha foi surpreendido com uma homenagem na gala dos 31 anos da TVI, no Casino Estoril. Foram mostradas imagens de Goucha desde que era um bebé e ao longo destes muitos anos a fazer televisão.

O apresentador foi agraciado com um troféu e foi aplaudido de pé por todo o Casino Estoril. Cristina Ferreira ofereceu um troféu ao apresentador e explica o significado: "é muito simbólico, porque guarda, aqui, um objeto que o Manel usou muitas vezes e continua a usar no seu dia-a-dia em televisão. A imagem dele é muito marcante e, aqui, ele tem um alfinete que quando quiser vai poder usar na lapela sabendo o porquê. É um troféu que não é para guardar em casa. É um troféu para lhe colar ao peito do lado do coração". Manuel Luís Goucha agradece mais uma vez e diz: "muito boa noite e obrigado por gostarem de mim".

Veja o momento imperdível, assim como a reação de Goucha: