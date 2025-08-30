Uma noite cheia de surpresas e convidados especiais: todos os detalhes da final história do Big Brother Verão

O Big Brother Verão está prestes a fechar portas. Ao contrário do habitual, a gala não acontecerá num domingo, mas sim na sexta-feira, dia 12 de setembro.

Mas as surpresas não ficam por aqui: pela primeira vez, a gala final do reality show da TVI não será nos estúdios da Venda do Pinheiro. Em vez disso, a final acontecerá ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras, um espaço emblemático que promete dar outra dimensão à grande final.

Todos podem fazer parte deste momento único: a entrada é livre e pode assistir à gala ao vivo no Parque dos Poetas. Em palco, Maria Botelho Moniz vai receber os finalistas e também vários artistas musicais. Prepare-se para grandes emoções nesta final histórica que ninguém vai querer perder!