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Chegou o grande dia! Saiba tudo o que vai acontecer na Final do Secret Story - Desafio Final

  • Secret Story
Chegou o grande dia! Saiba tudo o que vai acontecer na Final do Secret Story - Desafio Final - Big Brother
Cristina Ferreira na gala do Secret Story - Desafio Final (1)

A contagem decrescente terminou. O vencedor do Secret Story - Desafio Final será conhecido esta noite, numa gala que promete fortes emoções, atuações musicais e uma viagem pelos momentos mais marcantes da edição.

A emoção está ao rubro e a grande final do Secret Story – Desafio Final promete uma noite repleta de surpresas, nostalgia e muita expectativa. Depois de meses de estratégias, alianças, conflitos e momentos marcantes, chegou a hora de descobrir quem conquista a preferência do público.

Na corrida pelo prémio estão cinco concorrentes que deram muito que falar ao longo desta edição: Marisa, Susana, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge. Mas afinal, quem será o grande vencedor desta edição?

 

Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

 

Além da revelação tão aguardada, a gala desta noite reserva vários momentos especiais para os fãs do formato. O palco vai receber atuações de The Boys of The Bands, Soraia Ramos, Leandro, Minhotos Marotos e Nufla, prometendo animar uma noite já por si carregada de emoções.

A produção preparou ainda uma viagem pelos momentos mais marcantes desta edição do Desafio Final. Das discussões mais intensas às amizades improváveis, passando pelas estratégias que dividiram opiniões, os espectadores terão oportunidade de reviver tudo aquilo que fez desta temporada uma das mais comentadas.

Entre favoritos assumidos e candidatos surpresa, uma certeza permanece: esta será uma noite de despedidas, celebrações e muitas lágrimas. Resta apenas uma pergunta: quem conquistará o público e levará para casa o título de vencedor do Secret Story – Desafio Final? A resposta chega esta noite. 

Temas: Final Vencedor

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