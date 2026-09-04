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Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

  • Maria Figueiredo
Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão - Big Brother
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A grande final está ao rubro e já é conhecido mais um dos resultados da noite. João Ventura termina a sua participação no quarto lugar, com 12% dos votos.

O concorrente conseguiu chegar à tão aguardada noite da final depois de semanas de emoções fortes. Foi controverso, polémico, mas acima de tudo, surpreendeu do início ao fim.

Ao longo da sua aventura, João Ventura foi uma das figuras em destaque e conquistou o carinho de muitos espectadores, que acompanharam atentamente cada passo dado dentro da casa.

Fica agora a um passo do pódio, numa altura em que a competição está cada vez mais renhida.

Veja o vídeo.

 

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Temas: Finalista Quarto lugar João Ventura

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