Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

O concorrente conseguiu chegar à tão aguardada noite da final depois de semanas de emoções fortes. Foi controverso, polémico, mas acima de tudo, surpreendeu do início ao fim.

Ao longo da sua aventura, João Ventura foi uma das figuras em destaque e conquistou o carinho de muitos espectadores, que acompanharam atentamente cada passo dado dentro da casa.

Fica agora a um passo do pódio, numa altura em que a competição está cada vez mais renhida.