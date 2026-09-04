Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

Ao Minuto

23:32
Gritos, acusações e muita tensão: as discussões que fizeram o Big Brother Verão ferver - Big Brother
05:03

Gritos, acusações e muita tensão: as discussões que fizeram o Big Brother Verão ferver

23:26
Imperdível: Está desvendado o pódio do Big Brother Verão! Veja a reação dos Finalistas - Big Brother
03:23

Imperdível: Está desvendado o pódio do Big Brother Verão! Veja a reação dos Finalistas

23:22
Fora do pódio! Os Finalistas ficaram boquiabertos: Saiba quem ficou em 4ºlugar - Big Brother
02:37

Fora do pódio! Os Finalistas ficaram boquiabertos: Saiba quem ficou em 4ºlugar

23:22
Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão - Big Brother

Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

23:19
Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre o BB all Stars. Será que entram estes dois concorrentes? - Big Brother
03:47

Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre o BB all Stars. Será que entram estes dois concorrentes?

23:18
Inédito: Maria Botelho Moniz recebe convite inesperado em pleno direto - Big Brother
03:47

Inédito: Maria Botelho Moniz recebe convite inesperado em pleno direto

23:11
A vida lá dentro não foi fácil, nem no fim: Veja a última semana dos Finalistas - Big Brother
05:38

A vida lá dentro não foi fácil, nem no fim: Veja a última semana dos Finalistas

23:04
Presente de Maria Botelho Moniz para Ana Luísa não passou despercebido. Eis as palavras da apresentadora - Big Brother
02:13

Presente de Maria Botelho Moniz para Ana Luísa não passou despercebido. Eis as palavras da apresentadora

23:03
Meses fechada na casa e finalmente de volta à vida real: Ana Luísa chega ao estúdio e não consegue esconder a emoção - Big Brother
02:55

Meses fechada na casa e finalmente de volta à vida real: Ana Luísa chega ao estúdio e não consegue esconder a emoção

23:03
Emoção sem fim: Ana Luísa descobre porque é que a filha não está na gala e o motivo vai deixá-lo surpreendido - Big Brother
02:55

Emoção sem fim: Ana Luísa descobre porque é que a filha não está na gala e o motivo vai deixá-lo surpreendido

22:40
Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão - Big Brother

Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

22:40
Surpreendente: está revelado o top 4 do Big Brother Verão. Saiba quem foi o quinto classificado - Big Brother
02:57

Surpreendente: está revelado o top 4 do Big Brother Verão. Saiba quem foi o quinto classificado

22:30
«Estou orgulhosa de mim»: Sara faz o balanço de uma aventura marcada por emoções fortes - Big Brother
05:31

«Estou orgulhosa de mim»: Sara faz o balanço de uma aventura marcada por emoções fortes

22:24
Do primeiro impacto à despedida: o percurso de Nuno deu que falar - Big Brother
04:43

Do primeiro impacto à despedida: o percurso de Nuno deu que falar

22:18
«Foi a melhor coisa que eu fiz»: Vanessa não passou despercebida e estes foram os momentos que marcaram a sua passagem pelo Big Brother Verão - Big Brother
03:31

«Foi a melhor coisa que eu fiz»: Vanessa não passou despercebida e estes foram os momentos que marcaram a sua passagem pelo Big Brother Verão

22:14
Completamente emocionada, Vanessa é recebida em estúdio com uma grande ovação - Big Brother
01:39

Completamente emocionada, Vanessa é recebida em estúdio com uma grande ovação

22:12
Foi assim que João Ventura conquistou o seu lugar no Big Brother Verão: Veja os melhores momentos do concorrente - Big Brother
04:38

Foi assim que João Ventura conquistou o seu lugar no Big Brother Verão: Veja os melhores momentos do concorrente

22:04
Boris fala da "montanha russa" que viveu dentro da casa e faz revelação: «Sentar-me com a minha família para lhes explicar...» - Big Brother
04:12

Boris fala da "montanha russa" que viveu dentro da casa e faz revelação: «Sentar-me com a minha família para lhes explicar...»

22:04
O resultado que deixou o estúdio em choque: Está encontrado o sexto classificado do Big Brother Verão - Big Brother

O resultado que deixou o estúdio em choque: Está encontrado o sexto classificado do Big Brother Verão

21:57
«Senti-me bonita»: Veja os melhores momentos de Ana Luísa - Big Brother
03:55

«Senti-me bonita»: Veja os melhores momentos de Ana Luísa

21:55
Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão - Big Brother

Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão

21:51
Ninguém esperava: o sexto lugar do Big Brother Verão deixou os ex-concorrentes incrédulos - Big Brother
03:40

Ninguém esperava: o sexto lugar do Big Brother Verão deixou os ex-concorrentes incrédulos

21:47
A tensão já se instalou. Estamos prestes a conhecer o 6º lugar - Big Brother
02:07

A tensão já se instalou. Estamos prestes a conhecer o 6º lugar

21:42
Está no ar a grande final do Big Brother Verão 2026! Veja tudo connosco - Big Brother
03:23

Está no ar a grande final do Big Brother Verão 2026! Veja tudo connosco

16:11
Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três» - Big Brother

Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»

Acompanhe ao minuto

Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

  • Maria Figueiredo
Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A grande final continua e já é conhecido mais um resultado. Ana Luísa termina a sua aventura na quinta posição, com 9% dos votos.

Depois de uma caminhada intensa dentro da casa, marcada por muitos desafios, recomeços, e por uma longa estadia na "Casa da avó", a concorrente chega ao fim da sua participação no reality show.

Ana Luísa foi uma das figuras desta edição e conseguiu conquistar o seu espaço na competição, dando que falar dentro e fora da casa e reunindo uma verdadeira legião de fãs.

Fica agora no quinto lugar do pódio, numa noite em que cada resultado pode surpreender.

Veja o vídeo.

 

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Finalista Quinto lugar Ana Luísa

Relacionados

De branco e muito elegante: Maria Botelho Moniz volta a surpreender na gala do Big Brother Verão

A Gala que promete surpreender! Dupla expulsão e o exterior invade a casa: descubra tudo o que vai acontecer

Conheça o look surpreendente de Maria Botelho Moniz em mais uma gala do Big Brother Verão

Passaporte para a final e entrada do exterior: A gala de hoje promete e isto é o que pode esperar

Mais Vistos

De comentador a apresentador: cara da TVI estreia-se com novo programa no V+

Hoje às 18:49
03:40

Ninguém esperava: o sexto lugar do Big Brother Verão deixou os ex-concorrentes incrédulos

Há 1h e 44min

Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Hoje às 12:58

Tatiana Boa Nova vive momento difícil com o filho bebé: «Coração apertado»

Ontem às 19:09

Vencedor do Big Brother acusa Catarina Miranda de “enganar pessoas”. Eis a discussão que está a deixar a internet ao rubro

Há 3h e 39min
Ver Mais

Notícias

Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

Há 13 min

Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

Há 55 min

O resultado que deixou o estúdio em choque: Está encontrado o sexto classificado do Big Brother Verão

Há 1h e 31min

Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão

Há 1h e 40min

Vencedor do Big Brother acusa Catarina Miranda de “enganar pessoas”. Eis a discussão que está a deixar a internet ao rubro

Há 3h e 39min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Vencedor do Big Brother acusa Catarina Miranda de “enganar pessoas”. Eis a discussão que está a deixar a internet ao rubro

Há 3h e 39min

Veteranos dos realities em despique a dois dias da estreia do Big Brother All Stars. Descubra tudo

Hoje às 19:07

De comentador a apresentador: cara da TVI estreia-se com novo programa no V+

Hoje às 18:49

Este é o detalhe que está a alimentar rumores de um possível casamento entre Cristina Ferreira e João Monteiro. Nós contamos tudo

Hoje às 17:41

Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»

Hoje às 16:11
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

Há 13 min

Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

Há 55 min

O resultado que deixou o estúdio em choque: Está encontrado o sexto classificado do Big Brother Verão

Há 1h e 31min

Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão

Há 1h e 40min

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

1 set, 16:43
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": João Ventura fica em quarto lugar

Há 12 min

"Big Brother Verão": quinto lugar é de Ana Luísa

Há 56 min

Prepare o seu coração: Maria Botelho Moniz recebe "a visita mais especial" na final do "Big Brother Verão"

Há 1h e 2min

Literalmente brilhante: Maria Botelho Moniz arrasa na final do "Big Brother Verão"!

Há 1h e 27min

"Big Brother Verão": Vanessa termina aventura em sexto lugar

Há 1h e 44min
Ver Mais Outros Sites