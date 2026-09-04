Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

Depois de uma caminhada intensa dentro da casa, marcada por muitos desafios, recomeços, e por uma longa estadia na "Casa da avó", a concorrente chega ao fim da sua participação no reality show.

Ana Luísa foi uma das figuras desta edição e conseguiu conquistar o seu espaço na competição, dando que falar dentro e fora da casa e reunindo uma verdadeira legião de fãs.

Fica agora no quinto lugar do pódio, numa noite em que cada resultado pode surpreender.