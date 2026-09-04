Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão
- Maria Figueiredo
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A grande final continua e já é conhecido mais um resultado. Ana Luísa termina a sua aventura na quinta posição, com 9% dos votos.
Depois de uma caminhada intensa dentro da casa, marcada por muitos desafios, recomeços, e por uma longa estadia na "Casa da avó", a concorrente chega ao fim da sua participação no reality show.
Ana Luísa foi uma das figuras desta edição e conseguiu conquistar o seu espaço na competição, dando que falar dentro e fora da casa e reunindo uma verdadeira legião de fãs.
Fica agora no quinto lugar do pódio, numa noite em que cada resultado pode surpreender.
Veja o vídeo.