O resultado que deixou o estúdio em choque: Está encontrado o sexto classificado do Big Brother Verão

Depois de semanas marcadas por emoções fortes, desafios, confrontos, cumplicidades e muitas reviravoltas, Vanessa despede-se da casa mais vigiada do País precisamente na grande noite da final.

Ao longo da sua passagem pelo programa, Vanessa deu que falar e protagonizou vários momentos que marcaram esta edição, conquistando também o apoio de muitos espectadores.

A aventura termina assim no sexto lugar, mas a grande final está apenas a começar.