O resultado que deixou o estúdio em choque: Está encontrado o sexto classificado do Big Brother Verão
- Maria Figueiredo
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A grande final já começou e está encontrado o primeiro resultado da noite. Vanessa é a sexta classificada desta edição, depois de conquistar 5% dos votos.
Depois de semanas marcadas por emoções fortes, desafios, confrontos, cumplicidades e muitas reviravoltas, Vanessa despede-se da casa mais vigiada do País precisamente na grande noite da final.
Ao longo da sua passagem pelo programa, Vanessa deu que falar e protagonizou vários momentos que marcaram esta edição, conquistando também o apoio de muitos espectadores.
A aventura termina assim no sexto lugar, mas a grande final está apenas a começar.
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