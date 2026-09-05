Medalha de bronze do Big Brother Verão já está entregue. Descubra a quem
- Maria Figueiredo
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A grande final aproxima-se do momento decisivo e já está encontrado o primeiro concorrente a garantir um lugar no pódio. Nuno termina a sua aventura no terceiro lugar, com 18% dos votos.
Depois de semanas intensas e marcadas por amizades fortes, desamores e muitas reviravoltas, o concorrente conseguiu chegar à reta final e lutar pelo tão desejado título.
Nuno foi um dos protagonistas desta edição e conquistou uma legião de fãs irrepreensível ao longo desta edição, deixando a sua marca no programa, e marcando todos com a sua intensa história de vida.
Agora, a corrida fica reduzida a apenas dois concorrentes: Boris e Sara.
Veja o vídeo.