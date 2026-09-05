Medalha de bronze do Big Brother Verão já está entregue. Descubra a quem

Depois de semanas intensas e marcadas por amizades fortes, desamores e muitas reviravoltas, o concorrente conseguiu chegar à reta final e lutar pelo tão desejado título.

Nuno foi um dos protagonistas desta edição e conquistou uma legião de fãs irrepreensível ao longo desta edição, deixando a sua marca no programa, e marcando todos com a sua intensa história de vida.

Agora, a corrida fica reduzida a apenas dois concorrentes: Boris e Sara.