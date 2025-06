A momentos da Final! Veja como se preparam os familiares e amigos dos finalistas

Reações impagáveis! Lisa Schincariol foi a primeira salva e o choque reinou na casa. Todas as imagens do momento

A poucas horas da aguardada final do Big Brother, agendada para este domingo, o ambiente por todo o país é de entusiasmo e emoção. As famílias e os amigos dos cinco finalistas mobilizam-se com uma energia contagiante, num verdadeiro movimento de apoio que se faz sentir tanto nas ruas como nas redes sociais.

Imagens exclusivas captadas pela produção mostram a força deste fenómeno social: grupos de fãs a reunirem-se em cafés e praças, famílias inteiras a prepararem surpresas em casa, e amigos que viajaram de diversos pontos do país, e até do estrangeiro, para não perderem a reta final do reality show mais marcante da televisão portuguesa.

A mobilização é total, e cada palavra de incentivo e cada aplauso são sinais claros do carinho que os concorrentes conquistaram ao longo da competição. As votações continuam abertas, e cada gesto de apoio pode ser decisivo neste momento crucial.

Este domingo será escrita a última página de uma edição memorável do Big Brother. Só um finalista levará para casa o prémio da vitória, mas até ao último segundo, todos os votos contam.

A emoção, a união e a paixão dos portugueses voltam a fazer do Big Brother um fenómeno único de popularidade e proximidade humana. O futuro campeão agradece cada mensagem, cada partilha e cada manifestação de carinho.

ESCOLHA O VENCEDOR:

CAROLINA – 761 20 20 03

DIOGO – 761 20 20 05

LISA – 761 20 20 11

MANUEL – 761 20 20 13

LUÍS – 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

