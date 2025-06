Flávia Monteiro reage a comentários negativos sobre o corpo: «Duvidam como é possível, sendo uma mulher gorda...»

Flávia Monteiro, ex-concorrente do Secret Story 8 e do Secret Story - Desafio Final voltou a responder a comentários negativos sobre a sua aparência física. Nas redes sociais, Nufla mostra-se confiante e procura terminar com preconceitos.

Num vídeo publicado na rede social instagram, Flávia escreveu: «Fui reler alguns comentários antigos que faziam nas minhas publicações e este é um de muitos, que até ainda hoje recebo! Dizem que devemos valorizar-nos, mas quando o fazemos, é visto como “autoconfiança a mais”, duvidando de como é possível, eu sendo uma mulher gorda, ter a confiança que tenho! Como se houvesse um limite de amor-próprio que eu não deveria ultrapassar».

Longe dos holofotes, a ex-concorrente já partilhou com os seguidores que iniciou um processo de emagrecimento, ao colocar um balão gástrico.

Veja aqui toda a explicação de Nufla acerca da intervenção:

Flávia Monteiro está mais perto de concretizar um sonho antigo relacionado com o seu aspeto físico. Nufla, colocou um “balão gástrico”: «O balão não é uma cirurgia. É algo que eu quero pelo facto de eu querer estar saudável, que é algo que eu não estou. Estou acima de peso. E eu sei que vai mudar a minha vida».

Flávia Monteiro revelou ainda mais detalhes: «Voltei a engordar para conseguir sentir-me bem porque não conseguia estar despida. Sentia-me muito mal. Pensei ‘estou a tentar cuidar da minha saúde a nível físico, mas a minha sanidade mental não está bem’, porque não conseguia aceitar (...) Quero emagrecer, não porque não gosto do meu corpo mas por uma questão de saúde», disse ao Fama ao Minuto.