Ainda se lembra de Flávia Vieira da Casa dos Segredos? Está a deixar os seguidores a suspirar com estas fotografias ousadas

Flávia Vieira, ex-concorrente da Casa dos Segredos 5 e ex-namorada de Bruno Savate, voltou a captar atenções com as fotografias que tem publicado nas redes sociais. Em biquíni, na praia, a jovem mostra-se confiante, sensual e em excelente forma física.

Longe dos holofotes televisivos, Flávia tem mantido uma presença ativa nas plataformas digitais, onde soma elogios sempre que publica novos registos visuais.

Recorde que Flávia teve uma relação amorosa com Savate antes de entrar na casa mais vigiada do país, partilhando esse mesmo segredo com o agora veterano dos realty shows da TVI.

