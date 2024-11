Flávia e Daniela Ventura em troca de elogios e críticas nas redes sociais: «Detestei o teu jogo, mas...»

Flávia (Nufla) é loira, mas já foi ruiva… Veja como era a concorrente do Secret Story!

Daniela Ventura e Flávia protagonizaram um momento de troca de elogios nas redes sociais, mas não só! A ex-concorrente do Big Brother 2024 deixou ainda um comentário negativo sobre o jogo de Nufla, ex-participante do Secret Story 8. Confira abaixo todos os detalhes deste momento, numa interação que chamou a atenção dos seguidores.

Na rede social 'X', Daniela Ventura teceu um elogio ao casal Marcelo e Rita: «Tenho que dizer ambos Rita e Marcelo são muito bonitos». Ao que Flávia reagiu com a mesma opinião: «Também concordo», escreveu.

Durante os comentários, Niella aproveitou o momento para comentar o jogo de Ruben com a artista dentro da casa: «Brincou contigo lá dentro, merecias mais, muita força e amor deste lado». E ainda mencionou a sua opinião acerca do jogo de Nufla, bem como a aparência da ex-concorrente: «Detestei o teu jogo mas tu tens um poker face amazing e tens uma cara super linda também não te esqueças disso».

A ex-concorrente da Casa dos Segredos não tardou em responder à afirmação da jovem muçulmana: «I say the same». Traduzindo a resposta, Nufla afirmou concordar com a perspetiva.

