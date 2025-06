Quem é este bebé? Apresentador da TVI partilha fotos amorosas da sua infância

Parou tudo! O detalhe inesperado no look de Flávio Furtado que fez parar a passadeira vermelha

No dia 1 de junho, celebrou-se o Dia Mundial da Criança e, para assinalar esta data tão especial, Flávio Furtado partilhou, nas redes sociais, um conjunto de fotografias da sua infância.

«Dizem que as crianças e os loucos são os mais felizes. Eu tenho um pouco dos dois... feliz dia da criança!», escreveu o comentador do Big Brother 2025, na legenda da publicação, que derreteu os fãs.

A caixa de comentários da publicação encheu-se de elogios à fofura de Flávio Furtado. «Tão lindinho», «que tesourinhos lindos», «Que bonequinho», «Era uma criança tão engraçada», «Que criança tão fofa» e «Que puto tão giro» são alguns dos comentários que se podem ler. Houve ainda quem notasse que os traços do apresentador mantêm-se iguais. «A carinha não engana», «Está igual», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos amorosas!

Flávio Furtado recebe declaração especial de Diogo Alexandre

No dia 1 de junho, Diogo Alexandre lançou o seu primeiro livro e autobiografia, intitulado Tudo o Que Não Disse. Flávio Furtado foi o autor do prefácio daquela obra e, por isso, , o vencedor da Casa dos Segredos 8, de 32 anos, decidiu fazer uma publicação nas redes sociais, onde agradece ao comentador todo o carinhho.

«Há gestos que não se esquecem. Há pessoas que, simplesmente por existirem, fazem com que tudo se torne mais leve. O Flávio Furtado escreveu o prefácio do meu livro — um gesto de generosidade que me tocou profundamente. Mas o que mais me surpreendeu foi a disponibilidade constante. A palavra certa. A atenção sem pressa. A ajuda sem interesse. A amizade sem exigência», começou por dizer, na legenda de uma publicação onde se mostra ao lado de Flávio Furtado.

E prosseguiu: «Num mundo onde tantos estendem a mão à espera de algo em troca, tu estendeste o coração. E isso… é raro. É bonito. É verdadeiro».

Por fim, Diogo Alexandre mostra-se grato pela amizade que construiu com o comentador dos reality shows da TVI. «Hoje escrevi-te uma dedicatória íntima de gratidão, mas também com um compromisso silencioso: o de te retribuir com lealdade. Porque para mim, a lealdade é das coisas mais preciosas que existem nos dias de hoje. E tu mereces isso e muito mais. Obrigado, @flavio_furtado_oficial. Por estares. Por seres», findou.