Flávio Furtado conhece um dos concorrentes deste Big Brother. Saiba tudo

Flávio Furtado esclarece ligação com Gonçalo Beja da Costa : Em pleno Extra do Big Brother, Flávio fez questão de esclarecer a relação que tem com o concorrente.

Imparcialidade garantida: Flávio Furtado reafirma o compromisso com a imparcialidade no programa, garantindo que, apesar de conhecer Gonçalo, vai manter uma postura neutra em relação ao concorrente.

Flávio Furtado, comentador do Big Brother 2025, fez um esclarecimento importante sobre a sua ligação com Gonçalo Beja da Costa, um dos concorrentes desta edição. Durante a emissão do programa Extra desta quinta-feira, 27 de março, o comentador, de 45 anos, revelou que conhece Gonçalo, mas deixou claro que o concorrente não é um amigo próximo.

Ao iniciar a sua intervenção, Flávio Furtado destacou a importância de esclarecer qualquer tipo de vínculo pré-existente com os concorrentes do programa, algo que ele considera essencial para garantir a transparência: «Não é que eu tenha algum tipo de necessidade, mas gosto sempre de clarificar quando entra algum concorrente num reality e, por uma outra razão, me tenha cruzado com essa pessoa, gosto sempre de deixar tudo muito claro».

Em seguida, Flávio Furtado explicou: «Se bem que eu acho que já perceberam que independentemente de quem seja – eu já lá tive grandes amigos, como o Francisco Macau – fui sempre o mais imparcial que consegui.» O comentador reiterou a sua postura imparcial ao longo da sua participação no programa, algo que considera fundamental para a sua função.

Flávio foi direto ao esclarecer a natureza da sua relação com Gonçalo Beja da Costa: «Tenho lá agora uma pessoa que, não sendo amigo de casa, nunca foi à minha, nunca fui à dele, que é o Gonçalo. Nós conhecemo-nos, já estivemos juntos, já almoçámos juntos, mas não é [amigo].» Ele ainda completou: «Nem tenho necessidade de estar com esta justificação toda, mas não é um amigo de casa. Nunca fui à dele, volto a frisar, nunca foi à minha. Temos amigos em comum, conheço-o há vários anos. Vou tentar ser o mais imparcial possível.»

Com esta declaração, Flávio Furtado procurou tranquilizar os telespectadores e colegas e garantir que a sua avaliação dos concorrentes será feita com total imparcialidade.