Implacável: Flávio Furtado defende Luís Gonçalves e sugere penalização aos seus colegas

O clima na casa do Big Brother está cada vez mais quente! Os confrontos e as intrigas estão a dar tanto que falar, que a tensão transcende as paredes da casa. As imagens dos momentos tensos à volta de Luís Gonçalves são, neste momento, um assunto corrente e, por isso, Flávio Furtado sentiu a necessidade de comentar.

No "Última Hora", conduzido por Alice Alves, os comentadores quiseram dar o seu parecer sobre os momentos de tensão vividos nos últimos dias. Flávio Furtado não se conteve nas palavras ao comentar os assuntos que marcaram a semana, assuntos que envolvem Luís Gonçalves.

Recorde-se que, desde a sua entrada na casa, Luís Gonçalves tem estado no centro das polémicas. A entrada do concorrente veio mexer, e de que maneira, com o jogo. Luís entrou a 'pés juntos' com discussões sucessivas e bem acesas, sendo até comparado ao polémico Marco Borges da primeira edição do Big Brother. Os colegas têm sido fortemente críticos em relação à sua postura, como foi caso quando "despido" apanhou sol na piscina ou quando utilizou a casa de banho de porta aberta.

Dado estes momentos de alta tensão, Flávio Furtado disparou sobre as atitudes dos seus colegas que se viraram contra o concorrente. O comentador afirmou que Luís tem sido um alvo e, por isso, todos se insurgiram contra o concorrente: "é o alvo mais fácil neste momento".

O comentador referiu, ainda, que acredita que os restantes concorrentes o ofendem de propósito, na tentativa de o tirar do sério. Posto isto, Flávio Furtado, não poupou nas críticas os mesmos, defendendo que deviam ser penalizados.