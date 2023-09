Flávio Furtado apoia alguém especial na luta contra o cancro: «Mesmo com uma cicatriz gigante não deixa de ser a mais linda»

Flávio Furtado, comentador do Big Brother 2023, recorreu ao Instagram para fazer uma partilha sentida de alguém especial. Maria Francisca, cadela do reality show Big Brother VIP onde Flávio Furtado ficou em segundo lugar, encontra-se a passar uma fase difícil.

«A Maria Francisca está a passar por uma fase menos boa, mas vai superar… e mesmo com uma cicatriz gigante não deixa de ser a mais linda 🙏🏻❤️», escreve Flávio Furtado.

Maria Francisca foi cadela do reality show e, posteriormente, Flávio Furtado terá ficado com ela. O comentador esclarece que a cadela foi diagnosticada com um cancro na zona do pescoço, mas já foi operada e encontra-se em recuperação.

Veja aqui.