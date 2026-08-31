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Depois de Joana Diniz e Jéssica Maria, conheça a loira sensual que roubou o coração de Flávio Miguel

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Conheça a mulher furacão que namora agora com o ex de Joana Diniz e Jéssica Maria.

Flávio Miguel voltou a dar que falar no amor. Depois de relações mediáticas com Joana Diniz e Jéssica Maria, o empresário parece ter encontrado novamente a felicidade ao lado de uma nova mulher.

Chama-se Beatriz e tem conquistado atenções através das redes sociais. Atualmente loira, a jovem tem partilhado no Instagram vários registos ao lado de Flávio Miguel, mostrando que a relação está cada vez mais assumida.

Antes de adotar o cabelo loiro, Beatriz usava o cabelo moreno e, nessa altura, chegou mesmo a ser comparada a Georgina Rodríguez por uma seguidora, que comentou numa das suas publicações: «Parece a Georgina».

Uma nova paixão depois de duas relações mediáticas

Antes de Beatriz, Flávio Miguel viveu duas relações que foram bastante acompanhadas pelo público.

Em 2024, casou-se com Joana Diniz, antiga concorrente de Casa dos Segredos. O casamento, contudo, durou apenas alguns meses.

Mais tarde, o empresário apaixonou-se por Jéssica Maria, também conhecida do reality show da TVI. A relação com a antiga concorrente de Casa dos Segredos tornou-se pública no final de 2024, mas acabou por chegar ao fim.

Agora, é Beatriz quem surge ao lado de Flávio Miguel. A loira tem feito algumas aparições nas redes sociais do empresário e começa a despertar a curiosidade dos seguidores, que querem saber mais sobre a mulher que conquistou o seu coração.

Percorra a galeria e veja as melhores imagens da jovem.

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Temas: Flávio Miguel Beatriz Joana Diniz Jéssica Maria Namorada Flávio Miguel

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