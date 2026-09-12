Sem tabus: Pela primeira vez, ex-marido de Joana Diniz quebra o silêncio sobre polémica com Jéssica Maria

A polémica em torno de Flávio Miguel parece estar longe de terminar. Depois de algum tempo sem se pronunciar sobre os assuntos que têm sido associados ao seu nome, o ex-marido de Joana Diniz decidiu agora reagir publicamente.

Flávio partilhou uma mensagem que aparenta ser uma resposta a uma notícia ou aos comentários feitos na sequência da mesma. Sem revelar diretamente aquilo a que se referia, o empresário mostrou-se visivelmente incomodado com a exposição.

«Uma pessoa mesmo que não queira estar no meio destas fofoquices, já com uma vida organizada e avançada... vêm estes seres utilizar a imagem de uma pessoa para ganhar algum tipo de likes e atenção porque na vida não têm», escreveu.

Veja o vídeo.

As palavras surgem num contexto em que o nome de Flávio Miguel voltou a ser associado à polémica envolvendo Jéssica Maria, a concorrente do Big Brother All Stars. Apesar de não mencionar diretamente a jovem na publicação, a mensagem acabou por ser interpretada como uma reação aos conteúdos que têm circulado.

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Mas Flávio Miguel não ficou por aqui. Depois de responder às críticas, nomeadamente a um comentário em que terá sido apelidado de «feioso», o empresário decidiu responder com ironia e uma boa dose de confiança.

«Os homens querem-se rústicos porque para terem linda tenho a minha mulher», atirou. Para acompanhar a frase, Flávio mostrou a atual namorada.

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Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

Sónia Jesus e Jéssica Maria são duas das novas concorrentes do Big Brother All Stars, que estreou este domingo. E foi só Jéssica entrar na casa para se perceber - pela reação de Sónia - que havia muita tensão entre elas.

Mas afinal o que aconteceu? Nós contamos tudo. É preciso recuar até maio de 2025, altura em que o polémico relacionamento entre Jéssica Maria e Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, chegou ao fim.

O término aconteceu de forma turbulenta, com acusações trocadas nas redes sociais e muita «roupa suja» lavada em público. O drama ganhou um novo capítulo quando Sónia Jesus decidiu intervir, apontando duras críticas a Jéssica Maria e alimentando ainda mais a tensão entre os envolvidos.

Jéssica Maria revelou publicamente a separação de Flávio Miguel, e lançou algumas farpas, às quais o ex-namorado já respondeu, tendo recebido o suporte de Joana Diniz. Nessa mesma publicação, pode ler-se outra mensagem de apoio, de Sónia Jesus, uma das melhores amigas de Joana Diniz: «Maturidade e respeito acima de tudo foi sempre o que tu e a Joana tiveram! Admiro-vos não só por isso, mas, acima de tudo, pelo pai e pela mãe incríveis que são!».

Como tudo começou:

O fim do relacionamento de Jéssica Maria e Flávio Miguel deu muito que falar na altura. A troca de acusações e de picadas têm sido uma constante, desde que a separação foi tornada pública.

Depois de Flávio Miguel ter vindo a público dizer que a ex-amada estava em «desequilíbrio emocional», foi a vez da ex-concorrente da terceira edição do Secret Story responder. «Agradeço que não me mandem mensagens nem comentem os meus posts a falar mal da pessoa com quem eu partilhei a minha vida quase 9 meses. Não me interessa se ele está a falar mal ou se está a deixar que falem mal de mim, não somos todos iguais», frisou.

Joana Diniz declarou apoio ao ex-marido

Joana Diniz, que teve um casamento relâmpago com Flávio Miguel, mesmo antes deste começar a namorar com Jéssica Maria, já veio declarar apoio ao ex-marido.

No dia da mãe, Jéssica Maria publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao filho de Flávio Miguel, lamentando não poder passar o dia com o mesmo e aproveitando para reforçar o que 'sofria' na relação com o ex-companheiro. Flávio Miguel reagiu e, também através das redes sociais, não escondeu a indignação. Flávio acusou Jéssica de não estar no seu melhor em termos psicológicos e emocionais, dizendo coisas que não são verdades.

Joana Diniz reagiu à publicação do ex-marido e, nos comentários, deixou uma mensagem de apoio: «Sempre juntos até ao fim do mundo. Meu casca de bala». Nestas palavras, Joana Diniz sugere que apoia o seu ex-marido incondicionalmente, o que chamou à atenção dos internautas.