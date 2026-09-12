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Sem tabus: Pela primeira vez, ex-marido de Joana Diniz quebra o silêncio sobre polémica com Jéssica Maria

  • Maria Figueiredo
Sem tabus: Pela primeira vez, ex-marido de Joana Diniz quebra o silêncio sobre polémica com Jéssica Maria - Big Brother
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Flávio Miguel parece ter decidido colocar um ponto final no silêncio e reagiu, nas redes sociais, às notícias e comentários que têm surgido em torno do seu nome. O ex-marido de Joana Diniz não escondeu a indignação e deixou uma mensagem bastante dura, antes de mostrar a atual companheira.

A polémica em torno de Flávio Miguel parece estar longe de terminar. Depois de algum tempo sem se pronunciar sobre os assuntos que têm sido associados ao seu nome, o ex-marido de Joana Diniz decidiu agora reagir publicamente.

Flávio partilhou uma mensagem que aparenta ser uma resposta a uma notícia ou aos comentários feitos na sequência da mesma. Sem revelar diretamente aquilo a que se referia, o empresário mostrou-se visivelmente incomodado com a exposição.

«Uma pessoa mesmo que não queira estar no meio destas fofoquices, já com uma vida organizada e avançada... vêm estes seres utilizar a imagem de uma pessoa para ganhar algum tipo de likes e atenção porque na vida não têm», escreveu.

Veja o vídeo.

As palavras surgem num contexto em que o nome de Flávio Miguel voltou a ser associado à polémica envolvendo Jéssica Maria, a concorrente do Big Brother All Stars. Apesar de não mencionar diretamente a jovem na publicação, a mensagem acabou por ser interpretada como uma reação aos conteúdos que têm circulado.

Veja as melhores fotos da "Barbie Rebelde"

Mas Flávio Miguel não ficou por aqui. Depois de responder às críticas, nomeadamente a um comentário em que terá sido apelidado de «feioso», o empresário decidiu responder com ironia e uma boa dose de confiança.

«Os homens querem-se rústicos porque para terem linda tenho a minha mulher», atirou. Para acompanhar a frase, Flávio mostrou a atual namorada.

Descubra quem é a atual namorada de Flávio Miguel

Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

Sónia Jesus e Jéssica Maria são duas das novas concorrentes do Big Brother All Stars, que estreou este domingo. E foi só Jéssica entrar na casa para se perceber - pela reação de Sónia - que havia muita tensão entre elas.

Mas afinal o que aconteceu? Nós contamos tudo. É preciso recuar até maio de 2025, altura em que o polémico relacionamento entre Jéssica Maria e Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, chegou ao fim.

O término aconteceu de forma turbulenta, com acusações trocadas nas redes sociais e muita «roupa suja» lavada em público. O drama ganhou um novo capítulo quando Sónia Jesus decidiu intervir, apontando duras críticas a Jéssica Maria e alimentando ainda mais a tensão entre os envolvidos. 

Jéssica Maria revelou publicamente a separação de Flávio Miguel, e lançou algumas farpas, às quais o ex-namorado já respondeu, tendo recebido o suporte de Joana Diniz. Nessa mesma publicação, pode ler-se outra mensagem de apoio, de Sónia Jesus, uma das melhores amigas de Joana Diniz: «Maturidade e respeito acima de tudo foi sempre o que tu e a Joana tiveram! Admiro-vos não só por isso, mas, acima de tudo, pelo pai e pela mãe incríveis que são!».

Como tudo começou:

O fim do relacionamento de Jéssica Maria e Flávio Miguel deu muito que falar na altura. A troca de acusações e de picadas têm sido uma constante, desde que a separação foi tornada pública.

Depois de Flávio Miguel ter vindo a público dizer que a ex-amada estava em «desequilíbrio emocional», foi a vez da ex-concorrente da terceira edição do Secret Story responder. «Agradeço que não me mandem mensagens nem comentem os meus posts a falar mal da pessoa com quem eu partilhei a minha vida quase 9 meses. Não me interessa se ele está a falar mal ou se está a deixar que falem mal de mim, não somos todos iguais», frisou.

Joana Diniz declarou apoio ao ex-marido

Joana Diniz, que teve um casamento relâmpago com Flávio Miguel, mesmo antes deste começar a namorar com Jéssica Maria, já veio declarar apoio ao ex-marido.

No dia da mãe, Jéssica Maria publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao filho de Flávio Miguel, lamentando não poder passar o dia com o mesmo e aproveitando para reforçar o que 'sofria' na relação com o ex-companheiro. Flávio Miguel reagiu e, também através das redes sociais, não escondeu a indignação. Flávio acusou Jéssica de não estar no seu melhor em termos psicológicos e emocionais, dizendo coisas que não são verdades.

Joana Diniz reagiu à publicação do ex-marido e, nos comentários, deixou uma mensagem de apoio: «Sempre juntos até ao fim do mundo. Meu casca de bala». Nestas palavras, Joana Diniz sugere que apoia o seu ex-marido incondicionalmente, o que chamou à atenção dos internautas.

Veja as imagens do casamento de Joana Diniz e Flávio Miguel

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Temas: Flávio Miguel Joana Diniz Jéssica Maria Polémica Fim da relação

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