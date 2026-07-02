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Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana

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Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana - Big Brother
35:32

Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa

Look inusitado de Marisa Susana

Marisa Susana revela pacto com Leandro antes do «Desafio Final» e faz confissões sobre Pedro Jorge.

Marisa Susana esteve, esta terça-feira, 1 de julho, no «Dois às 10», na TVI, para a primeira entrevista depois de ter alcançado o quarto lugar no «Secret Story – Desafio Final». À conversa com Cláudio Ramos, a ex-concorrente fez um balanço da participação, falou da relação com Leandro, explicou a polémica em torno do «Gangue dos Frescos», revelou uma conversa inesperada com Pedro Jorge e contou ainda que perdeu a conta de Instagram após sair da casa.

Sobre o resultado final, Marisa garantiu que não ficou surpreendida por ter terminado na quarta posição: «Pensei sempre que fosse o quarto lugar», confessou, reconhecendo o favoritismo dos colegas que acabaram por ocupar o pódio: «Fui muito falada e fiz por isso, mas tenho noção que o Pedro Jorge, Leandro e mesmo João Ricardo tinham força», afirmou.

Um dos momentos mais marcantes da entrevista aconteceu quando recordou a conversa que teve com Leandro antes de ambos entrarem no reality show. Segundo Marisa, os dois chegaram a fazer um acordo para que não fossem vistos como aliados dentro da casa. «Se nós entrarmos, não vamos ser amigos lá dentro», recordou, explicando que essa foi a condição imposta pelo cantor.

A ex-concorrente revelou ainda que optou por não contar a Leandro que também iria participar no programa, uma vez que ainda não tinha a confirmação oficial da produção. A decisão acabou por criar um mal-entendido entre ambos. «Ele chamou-me mentirosa», contou.

Apesar disso, Marisa admitiu que também lhe interessava seguir um caminho independente dentro do jogo: «Não queria que dissessem que eu só chegava longe por causa do Gangue dos Frescos ou porque estava protegida pelo Leandro e pelo Pedro», explicou.

A ex-concorrente abordou igualmente a polémica que envolveu o registo da marca associada ao «Gangue dos Frescos», garantindo que nunca tentou agir pelas costas dos restantes elementos: «Claro que eu queria informar a eles todos. A conversa que eu ia ter com o Pedro Jorge, essa mensagem era para isso mesmo. Que já tinha registado e que estava em processo», esclareceu.

Já sobre a postura de Leandro dentro da casa, Marisa confessou ter ficado surpreendida com a proximidade que este criou com Bruno, uma vez que, cá fora, o discurso era bem diferente: «Para mim foi muito estranho e eu não estava a perceber. Pensei: deve ser para atacar o Pedro, ou deve ser para me atacar a mim», afirmou.

Pedro Jorge, vencedor desta edição do «Desafio Final», também foi alvo de elogios por parte da ex-concorrente. Marisa considera que o colega fez um jogo discreto, mas muito eficaz, e revelou uma confidência que só soube já na reta final da competição: «Eu acho que o Pedro teve um jogo muito pela calada. Ele contou-me uma coisa que eu nem tinha noção que tinha sido dele. Ele é que escondeu a melancia», revelou, admitindo ter ficado surpreendida.

Questionada sobre as críticas de João Ricardo, que várias vezes afirmou que tanto ela como Pedro Jorge tinham dificuldade em argumentar, Marisa mostrou-se incomodada com esse tipo de comentários: «Naquele momento a gente só tem ali aqueles cinco ou dez segundos para falar e o outro está a dizer que a gente não consegue, que a gente não sabe», lamentou, acrescentando que prefere explicar-se à sua maneira, sem sentir necessidade de construir discursos apenas para agradar aos outros.

Durante a conversa, Cláudio Ramos elogiou ainda a entrega e a espontaneidade da concorrente ao longo do programa, algo que Marisa fez questão de assumir como uma marca da sua personalidade.

«Eles foram todos muito politicamente corretos lá para dentro e eu lá dentro consigo ser eu, consigo brincar, consigo pular, saltar para dentro da piscina com roupa», afirmou.

A ex-concorrente revelou ainda que, ao regressar à vida fora da casa, foi confrontada com uma situação inesperada: a perda da sua conta de Instagram: «Perdi tudo... seguidores, comentários», lamentou, explicando que ficou sem os cerca de 30 mil seguidores que tinha conquistado na rede social. Enquanto tenta recuperar o perfil antigo, Marisa Susana aproveitou para pedir aos fãs que a acompanhem na nova conta criada após o fim do programa.

Veja a entrevista completa no vídeo acima.

Temas: Foradacasa

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