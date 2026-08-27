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«Pousei nua para uma revista»: Entrou com um segredo polémico e hoje é fotógrafa de caras conhecidas. Saiba de quem estamos a falar

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«Pousei nua para uma revista»: Entrou com um segredo polémico e hoje é fotógrafa de caras conhecidas. Saiba de quem estamos a falar - Big Brother
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Doriana Sousa, que ficou conhecida do grande público pela participação no Secret Story, continua a surpreender com o percurso que construiu longe dos reality shows. Atualmente dedicada à fotografia e à maquilhagem, a ex-concorrente tem trabalhado com várias figuras conhecidas e, desta vez, esteve por trás de uma sessão fotográfica muito especial para Joana Pinto, que está prestes a viver novamente a experiência da maternidade.

Quem acompanhou Doriana no Secret Story talvez não imagine o caminho profissional que a ex-concorrente viria a construir depois da televisão. Recorde-se que entrou no reality show com o segredo «Pousei nua para uma revista», mas, anos depois, é por uma área completamente diferente que continua ligada ao mundo da fotografia.

Atualmente, Doriana Sousa dedica-se à fotografia e à maquilhagem, duas áreas que tem vindo a desenvolver profissionalmente e que já a levaram a trabalhar com algumas caras conhecidas do público português.

Um dos trabalhos mais recentes teve como protagonista Joana Pinto, também ela conhecida pela participação no Secret Story, e com quem Doriana mantém uma relação de proximidade.

A sessão ganhou um significado ainda mais especial por acontecer numa fase marcante da vida de Joana Pinto. A ex-concorrente anunciou recentemente que está grávida pela segunda vez e decidiu assinalar este momento através de uma sessão fotográfica em família.

Foi precisamente Doriana quem ficou responsável não só pela maquilhagem, mas também pela fotografia da produção, assumindo um papel central na criação das imagens que registaram esta nova etapa.

A cumplicidade entre as duas acabou por ficar evidente no resultado final. Mais do que uma simples sessão profissional, o trabalho junta duas mulheres que se conhecem há vários anos e que continuam próximas depois da experiência televisiva que as tornou conhecidas.

Se foi na televisão que conquistou o público, é agora atrás da objetiva e com os pincéis na mão que tem vindo a afirmar uma nova faceta.

Já para Joana Pinto, a sessão permitiu eternizar uma fase particularmente especial: a espera pelo segundo filho, agora acompanhada pela família e registada pelas mãos de alguém que, além de profissional, lhe é próxima.

A antiga concorrente do Secret Story mostra, assim, que a televisão foi apenas um capítulo do seu percurso. Hoje, Doriana surge num contexto completamente diferente, mas continua ligada ao universo que sempre a acompanhou: a imagem, a beleza e a fotografia.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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