1.º avião no Big Brother: Família de Márcia envia mensagem aérea e vê-se obrigada a explicar significado

Márcia Soares recebeu o primeiro avião desta edição do «Big Brother 2023», mas a mensagem gerou alguma discórdia nas redes sociais e a família viu-se obrigada a esclarecer.

«EZ PT&LUX CONTIGO VAI TUDO DE VELA», lê-se na faixa aérea que passou nos céus da Malveira, esta quinta-feira dia 14 de setembro.

Após alguma polémica, a família esclareceu: «Amigos para quem está a criticar a mensagem por causa do “vai tudo de vela”, nós percebemos as vossas críticas, mas não foi, de todo, uma mensagem contra outros concorrentes».

«A Márcia tem um bar que se chama “DeVela” e foi uma forma de patrocinar o espaço, só e apenas isso», esclareceu a família nas stories do Instagram.

Na mesma nota lê-se: «E as mensagens que temos recebido de apoio e carinho, um MUITO obrigada! Vocês são incríveis, depois a Márcia paga-vos um café no DeVela».

