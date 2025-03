1º Big Brother: Lembra-se de Sérgio e Verónica? Veja como estão 25 anos depois

A primeira edição do Big Brother em Portugal, em 2000, foi um marco na televisão portuguesa, e um dos momentos mais marcantes dessa edição foi o romance entre Sérgio Vicente e Verónica Moreira.

O casal apaixonou-se na casa mais vigiada do país e, com o apoio massivo do público, já cá fora, casou-se em direto, numa cerimónia transmitida na TVI. Dessa relação nasceu uma filha, Beatriz, hoje com 20 anos.

No entanto, como muitas histórias de amor que surgem sob os holofotes da fama, a relação de Sérgio e Verónica não teve um final feliz, e o casal acabou por se separar, seguindo caminhos opostos.

O que parecia ser uma história de amor duradoura, cimentada pela popularidade do Big Brother, terminou, e ambos seguiram caminhos diferentes, cada um com novas parcerias e novas vidas.

Para além de Beatriz, Sérgio Vicente é ainda pai de um rapaz mais velho, Sérgio, fruto de uma relação anterior e de mais duas meninas, Nicole e Vitória, fruto da atual relação.

