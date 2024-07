A cor deste verão! Soraia Moreira deslumbra em biquínis da mesma cor, mas bem distintos - Qual o seu favorito?

Soraia Moreira deslumbra em biquíni azul, numa escapadinha romântica com Daniel Guerreiro na República Dominicana.

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, está a desfrutar de uma escapadinha romântica com Daniel Guerreiro na República Dominicana. O casal aproveita o sol e as águas cristalinas deste destino paradisíaco.

Soraia tem partilhado imagens nas redes sociais, revelando momentos incríveis da viagem. Destacam-se especialmente as fotos em que ela posa de biquíni, mostrando toda a sensualidade e beleza. Desta vez a cor escolhida foi o azul turquesa ou aquamarine, mas em duas versões bem distintas: acetinado e metalizado. Qual das duas é a sua favorita?

Percorra a galeria e veja as fotos escaldantes da ex-concorrente do Big Brother.