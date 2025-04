A declaração de amor de Joana Diniz que surpreendeu a Internet: «Amar-te-ei para sempre»

Esta sexta-feira santa prepare-se para uma notícia cheia de amor: Joana Diniz, de 32 anos, ex-concorrente do Secret Story, emocionou os seus seguidores nas redes sociais com uma sentida declaração de amor à filha mais nova de Sónia Jesus, Naísa.

A mensagem surgiu no dia de aniversário da menina, que celebrou 10 anos esta semana, e apanhou muitos de surpresa pela sua ternura e profundidade.

"Hoje a minha filha do meio e melhor amiga da Titona faz 10 anos. Parabéns amor da minha vida. Prometo que irei estar sempre aqui para ti. Amar-te-ei para sempre filha boa", escreveu Joana nos stories, acompanhando o texto com fotos, onde se nota uma cumplicidade especial.

Apesar de não ter laços de sangue com Naísa, Joana trata a menina como se fosse sua, chamando-lhe mesmo “filha do meio”, numa demonstração de amor incondicional que tocou muitos dos seus seguidores.

A amizade entre Joana e Sónia Jesus, também ela conhecida pela participação no Big Brother, já era do conhecimento público, mas esta partilha veio reforçar o quanto os laços entre as duas famílias são fortes e autênticos. Joana já tinha demonstrado várias vezes carinho pelas filhas de Sónia, mas esta declaração foi, sem dúvida, a mais marcante até agora.

Num mundo onde tantas vezes se fala de rivalidades e polémicas entre figuras públicas, momentos como este mostram o lado mais bonito e humano da televisão: amizades verdadeiras que se transformam na família escolhida.

Recorde-se que Joana Diniz é mãe de Valentina, de cinco anos. Sónia Jesus tem três filhos: Maiara de 13 anos, Naísa de 10 e Fabian de dois.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Joana Diniz, Sónia Jesus e as filhas de ambas.