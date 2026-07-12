A «diva mais linda»: Maria Botelho Moniz conquista corações de amarelo

Maria Botelho Moniz voltou a dar que falar na mais recente gala do Big Brother Verão, desta vez graças à escolha de um elegante vestido amarelo que não passou despercebido aos telespectadores.

Embora nas fotografias o tom surja mais suave, quase pastel, em televisão o vestido revelou-se um amarelo intenso e vibrante, uma opção que destacou ainda mais a apresentadora em direto e rapidamente conquistou os elogios dos fãs nas redes sociais.

Com um corte comprido e uma silhueta minimalista, o modelo de decote ombro a ombro evidenciou a elegância de Maria Botelho Moniz, que apostou ainda num penteado liso e numa maquilhagem discreta, deixando que a cor do vestido assumisse o protagonismo do visual.

Nas plataformas digitais, não faltaram comentários de admiração. Entre os elogios, multiplicaram-se as reações de quem considerou esta uma das melhores escolhas de guarda-roupa da apresentadora nesta edição do reality show. "Diva" e "a mais linda" foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Ao longo das galas do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz tem sido elogiada pela consistência dos seus visuais, combinando sofisticação com tendências atuais. Desta vez, a aposta num amarelo vivo revelou-se um verdadeiro sucesso, conferindo-lhe ainda mais presença em estúdio.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o look deslumbrante da apresentadora.