A escaldar! Solange Tavares faz strip a Dinis Almeida e as imagens já correm a internet

Não se fala de outra coisa! Na manhã desta quinta-feira, 10 de abril de 2025, o Big Brother surpreendeu com um dos momentos mais picantes desta edição. Os protagonistas foram Solange Tavares, de 27 anos, e Dinis Almeida, de 29, que trocaram provocações e sorrisinhos à frente dos colegas.

Tudo começou quando Solange se aproximou do grupo que conversava no alpendre e se sentou no sofá de forma descontraída. Nuno Brito, num tom provocador, comentou: «Ninguém precisa de ver as tuas cuecas».

A resposta de Solange foi imediata. A concorrente começou a brincar, e a subir o vestido lentamente. Dinis Almeida entrou logo na brincadeira e lançou: «Deixa-me ver…» A casa explodiu em risos e Dinis continuou a provocar Solange de forma ainda mais picante: «Anda cá dar umas voltinhas ao pé de mim!». Solange manteve a atitude divertida e respondeu à altura: «Não quero voltinhas contigo».

A química entre este dois concorrentes está ao rubro e são cada vez mais as interações espontâneas e os momentos de humor! Com esta cena, Solange e Dinis garantiram, pelo menos por hoje, o estatuto de protagonistas do Big Brother.

