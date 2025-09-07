A luz mais brilhante. Maria Botelho Moniz veste-se de branco e ilumina a gala

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Maria Botelho Moniz vestiu-se de branco para a semifinal do Big Brother Verão. A apresentadora está radiante num vestido Magellan. Já as joias são Fiorire Jewellery e Swarovski. Nos pés, sapatos da Aldo.

Esta noite, ficamos a conhecer os quatro finalistas do programa, assim como um dos últimos expulsos. A final está marcada para sexta-feira, dia 12, ao ar livre, no anfiteatro do Parque dos Poetas, em Oeiras.

Nos comentários do Instagram, Maria Botelho Moniz está a ser muito elogiada. «Emana Luz», destaca uma seguidora.

