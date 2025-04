A mais elegante! Márcia Soares encanta com um look todo em rosa

Na gala do Big Brother, Márcia Soares brilhou ao surgir com um conjunto rosa claro cheio de charme e elegância. O destaque do look é o blazer oversize, adornado com detalhes marcantes que conferem um toque de glamour único à sua presença em palco.

As fotografias captadas mostram Márcia a exibir com confiança este visual sofisticado e moderno, confirmando o seu estatuto como uma das comentadoras mais estilosas do Big Brother.

