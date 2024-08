Percorra aqui esta galeria de fotografias arrasadoras de Márcia Soares.

Márcia Soares já fez 31 anos!

Para comemorar o dia, a ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou com os seguidores um carrossel de fotografias nas quais pousa sem camisola e com um bonito ramo de flores.

Na legenda, pode ler-se: «No rain, no flowers Que 31! Obrigada a cada um sem exceção, estou do coração cheio e sem palavras… Ainda a assimilar esta onda de amor e carinho».

