A revelação bombástica de Adrielle Peixoto sobre uma traição, que deixou os colegas em choque: Todas as imagens aqui

Hoje, dia 8 de abril, durante o Especial do Big Brother, conduzido por Maria Botelho Moniz, ficámos a conhecer uma história insólita e digna de um momento retratado na ficção, que deixou alguns concorrentes de boca aberta, inclusive Carina Frias e Igor Rodriguez!

Nas imagens transmitidas, podemos ver Carina Frias a dizer Adrielle Peixoto que concorda com a categoria de ilusionista que foi atribuída à concorrente brasileira na atividade do Circo por Diogo Bordin, uma vez que esta acabou por assumir que era traiçoeira.

Já Adrielle Peixoto volta a defender que faz tudo parte da sua estratégia de jogo, que trouxe para o programa. A modelo confessa, ainda, estar com saudades de "brigar" e conta um episódio do seu passado deixando os colegas boquiabertos.

«Faz três anos que eu não brigo... desde o Brasil! A minha última briga foi no Brasil, e escolhi bem todos os meus amigos falsos, porque o meu ex-namorado me traiu com o meu melhor amigo gay, e eu descobri esse babado! E aí, todos os meus amigos da época ficaram do lado do meu amigo gay. E aí... botei a minha cara na Internet e esculhambei todo o mundo!», revela a concorrente brasileira.

Segundo a concorrente brasileira, esta conta ter sido traída pelo namorado com o seu melhor amigo gay. As reações dos concorrentes Carina Frias e Igor Rodriguez não passaram despercebidas, e as suas caras estão espelhadas nas imagens acima.

Entretanto, Carina Frias conta, ainda, a Inês Vilhalva e Igor Rodriguez que Luís lhe pediu para não opinar sobre ele. Inês dá a entender que Luís está a fazer tudo para passar a imagem de coitadinho e sugere que ele esteja a fazer papel de “servente incompreendido pelas pessoas doutoradas”. Já Carina continua a acreditar na genuinidade do Luís defendendo o seu historial de vida com valores e lealdade.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.