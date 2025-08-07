A temperatura subiu! As fotografias mais ousadas e sexy dos concorrentes do Big Brother Verão

Na casa mais vigiada do País, o calor vai muito além da estação do ano. Desta vez, foram os homens da casa que elevaram a temperatura com uma iniciativa ousada e cheia de charme. Vestidos de bombeiros, protagonizaram uma sessão fotográfica para um calendário muito especial, repleto de sensualidade e atitude.

Esta dinâmica inesperada trouxe um novo fôlego ao programa, mostrando o lado mais provocante dos concorrentes, que se entregaram a poses atrevidas e olhar sedutor. O resultado? Um calendário que já está a subir as temperaturas nas redes sociais e a conquistar os fãs do Big Brother, que não hesitaram em demonstrar todo o seu entusiasmo.

As imagens capturam momentos de pura confiança e charme, mostrando que, para além da competição, existe uma faceta mais descontraída e divertida dentro da casa. Os homens vestiram-se para impressionar e o impacto foi imediato, com muitos seguidores a ficar rendidos a esta nova faceta.

Se quer descobrir por que razão este calendário está a dar que falar, deslize e explore a galeria completa.