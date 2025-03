A «tia de Cascais» que ouve metal e é viciada em livros. Conheça Inês Vinhalva, a nova concorrente do Big Brother

Apaixonada pela leitura e escrita, Inês Vinhalva tem o sonho de se tornar autora de livros de fantasia para jovens adultos, um projeto que alimenta desde a infância. No entanto, a sua vida não se resume à literatura. A sua conta no TikTok, onde partilha opiniões sobre as atuações das suas bandas favoritas, revela um gosto musical eclético, que vai do “metalcore” ao “K-Pop”, refletindo a sua personalidade ousada e fora do comum.

Conhecida por ser a "beta de Cascais alternativa", Inês descreve-se como uma pessoa com uma visão de mundo singular, que cultiva interesses variados, desde a astrologia até as novelas brasileiras. Este último, aliás, é um tema que, segundo ela, nunca passa despercebido nas suas conversas. A jovem, que está solteira, também revela que casar não é algo que faça parte do seu "mapa astral", destacando o seu estilo de vida independente e sem grandes compromissos.

No que diz respeito à convivência, os amigos de Inês Vinhalva descrevem-na como uma pessoa original, divertida e com uma energia positiva contagiante. No entanto, ela própria admite ser, por vezes, impulsiva e fria, características que prometem ser testadas ao longo da sua estadia na casa mais vigiada do país. Além disso, a jovem não esconde que dispensa qualquer tipo de trabalho doméstico, o que pode gerar alguns momentos de tensão com os outros concorrentes.

Com a entrada de Inês no Big Brother, fica a promessa de muitos momentos de entretenimento e revelações sobre uma jovem que, embora cheia de sonhos e ambições, também não tem medo de mostrar as suas idiossincrasias. Resta saber se o público irá abraçar a sua autenticidade ou se ela será mais uma figura controversa do reality show.

