A transformação de Elisabete Moutinho após ser mãe: barriga tonificada e corpo em forma

Elisabete Moutinho, de 34 anos, está a conquistar as redes sociais graças a uma transformação corporal notável, poucos meses após ter dado à luz ao segundo filho. A ex-concorrente, mãe de Valentina, de 1 ano, e Benjamin, de 7 meses, partilhou com os seguidores o seu percurso de três meses, que resultou num corpo tonificado e numa nova energia.

Em declarações emocionadas, Elisabete afirmou:

“Durante os últimos 3 meses, renasceu uma nova Elisabete. Depois de um pós-parto e no meio da correria com dois filhos, sim, foi possível encontrar tempo e energia para mim.”

O plano intensivo de treino e alimentação, permitiu-lhe perder 3 quilos e 5 centímetros de perímetro abdominal. Sobre a sua determinação, revelou:

“Aceitei este desafio e dei tudo de mim porque gosto de me superar e queria muito mostrar resultados. Fiz todos os possíveis para não falhar um treino. Quando não conseguia ir ao ginásio treinava em casa… sem desculpas, mesmo quando o corpo já pedia descanso.”

Hoje, Elisabete olha para si com orgulho e confiança, sublinhando o impacto desta mudança na sua vida:

“Vejo não só uma transformação no corpo, mas uma mulher ainda mais confiante, mais feliz, com energia para viver cada momento ao lado dos meus filhos.”

A transformação física de Elisabete Moutinho tornou-se viral, inspirando muitas mulheres que enfrentam os desafios do pós-parto e destacando a importância do equilíbrio entre maternidade, saúde e bem-estar.