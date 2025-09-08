A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses

Sandrina Pratas está focada em mudar o estilo de vida e a imagem. A ex-concorrente, de 26 anos, perdeu 17 quilos em três meses e continua a esforçar-se para emagrecer ainda mais.

Mãe de Ariel, de dois anos, Sandrina Pratas está a adotar um estilo de vida mais saudável. Perante a curiosidade dos fãs, já veio esclarecer qual é o seu plano para emagrecer. Sandrina Pratas revela que está a tomar um chá específico, mas que o principal segredo está na mudança da alimentação.

«Reduzi muito alimentação», desvenda. «Deixei de comer pão, sumos, não faço muitos hidratos de carbono. Deixei de comer muita coisa mesmo. Agora, como mais verduras e salada», diz.

«Não foi só o chá a fazer milagres. Foi a alimentação», garante.

Percorra a galeria e veja o antes e depois de Sandrina Pratas.