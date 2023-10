Há 1h e 24min

O que é feito de Fábio Gonçalves? o ex-concorrente partilha momentos após Big Brother! Veja aqui

Fábio Gonçalves foi o segundo concorrente expulso desta edição do Big Brother. Após a saída da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente do Norte aproveitou uns dias em Lisboa e foi partilhando nas redes sociais alguns registos.

Percorra a galeria de imagens e veja o que é feito do ex-concorrente!