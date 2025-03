Abalada! Solange Tavares chora após ouvir conversa chocante no Big Brother

Solange Tavares, de 27 anos, não conteve as lágrimas depois de ouvir uma conversa polémica no Big Brother. Durante o almoço do líder, Nuno Brito e os seus aliados discutiram os corpos das mulheres da casa, sem saberem que estavam a ser ouvidos na sala. O momento gerou reações imediatas e deixou a concorrente visivelmente abalada.

Após se isolar e confrontar Nuno Brito, Solange procurou refúgio no confessionário, de onde saiu a chorar.

Mais tarde, no quarto, voltou a emocionar-se ao desabafar com Carolina Braga sobre o impacto das palavras que ouviu.

Veja todas as fotografias na galeria!

Veja o que está a acontecer na casa aqui