Abraços e muitas lágrimas. Os reencontros emotivos dos concorrentes dos Big Brother com as mães

Neste domingo especial, Dia da Mãe, a casa do Big Brother foi palco de emoções intensas. O Big Brother preparou uma surpresa inesquecível que deixou os concorrentes comovidos e de lágrimas nos olhos. As mães de alguns dos nossos concorrentes invadiram a casa do Big Brother para os surpreender. E entregaram um coração com uma consequência, para alguns positiva, para outros negativa.

Nuno, Diogo, Adrielle e Solange não tiveram as mães presentes, mas também eles foram surpreendidos com mensagens das progenitoras ou da família.

Percorra a galeria e veja as imagens do momento que deixou toda a casa do Big Brother muito emocionada.