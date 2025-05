Acabaram e ela entrou no Big Brother. O que anda Maycon Douglas a fazer cá fora, sem Renata Reis?

Maycon Douglas e Renata Reis separaram-se no início do mês de maio e, pouco tempo depois, a jovem, de 24 anos, entrou na casa do Big Brother como convidada especial. Cá fora, ficou o ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, que tem aproveitado a vida de solteiro para passear.

Nesta semana, Maycon decidiu fazer uma 'escapadinha' até Aveiro e tem estado na companhia de um ex-concorrente da sua edição do Secret Story: Ruben Silvestre. Nas redes sociais, os dois têm partilhados várias fotografias juntos.

Renata Reis entrou no Big Brother... e não se esquece do 'ex'

Desde que entrou na casa do Big Brother, Renata Reis tem falado várias vezes sobre o ex-namorado, Maycon Douglas. Recentemente, a jovem e Bruno Savate falavam sobre amor quando esta recordou o 'ex'.

Tudo começou porque Bruno Savate atirou para o ar que acha que Luís Gonçalves e a colega têm muita química. «Vocês os dois também ficavam bem. Não digo aqui, mas lá fora. Vocês falam, conversam. Combinas um jantar com o Luís, ou um geladinho», disse o veterano dos realities, deixando Renata muito envergonhada. «Estou traumatizada, esquece. Nunca mais», retorquiu, referindo-se ao facto de ter terminado recentemente a relação com Maycon Douglas.

«Vais ficar sozinha para o resto da vida?», questionou Bruno Savate, muito divertido. «Olha, para já, é o que eu prefiro. Prefiro estar sozinha. Até o trauma passar, estou muito bem», atirou a convidada.

No entanto, o "rei dos realities" não desistiu e insistiu: «O Luís já tem 41 anos, é diferente. Não quer brincar com ninguém. É um homem maduro, quer algo sério, tem experiência. Quem sabe, lá fora, vocês podem conhecer-se». Ao fundo, Luís Gonçalves, sem perceber a conversa, trocou sorrisos e olhares com Renata Reis e Bruno Savate. O ex-concorrente do Big Brother e Desafio Final não poupou e voltou à carga. «Olha ele a rir-se para ti. Ele curte mesmo de ti. Contigo, ele fica todo sorridente»

«Não estou disponível», findou Renata.