Adriano Silva Martins mostra fotografias inéditas da infância: «Fui essa criança que...»

Com o bom humor e o carisma que o caracterizam, Adriano Silva Martins surpreendeu os seguidores ao partilhar no seu Instagram oficial, uma série de fotografias da infância.

Nas imagens, é possível ver o atual comentador do Big Brother Verão em momentos ternurentos e descontraídos, bem antes de se tornar um rosto conhecido da televisão portuguesa. «Fui essa criança que sonhou e que continua a sonhar» escreveu Adriano na descrição do post.

As fotografias rapidamente arrancaram elogios e reações nostálgicas dos fãs, que destacaram a doçura dos registos e a semelhança com o Adriano dos dias de hoje.

Deslize pela galeria e descubra o lado mais pessoal e encantador de Adriano Silva Martins. Será que o conseguiria reconhecer sem ajuda?