Adriano Silva Martins mostra fotografias inéditas da infância: «Fui essa criança que...»

13:24
Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado - Big Brother
01:56

Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado

13:08
Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»" - Big Brother
02:40

Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»"

12:58
Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão - Big Brother
03:31

Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão

12:53
Sem ‘papas na língua’: Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final - Big Brother
02:18

Sem ‘papas na língua’: Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final

12:05
Bruna revela sonho que vai além da música - Big Brother
02:51

Bruna revela sonho que vai além da música

11:43
Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe - Big Brother
05:23

Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe

11:34
Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras - Big Brother
02:54

Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras

11:23
Manhã de revelações fortes: Catarina Miranda e Afonso Leitão têm um sonho em comum - Big Brother
04:05

Manhã de revelações fortes: Catarina Miranda e Afonso Leitão têm um sonho em comum

11:10
Catarina Miranda não esconde sentimentos e atira a Afonso Leitão: «Vais ter saudades minhas» - Big Brother
01:05

Catarina Miranda não esconde sentimentos e atira a Afonso Leitão: «Vais ter saudades minhas»

10:12
Ataque de ciúmes? Catarina Miranda chama Afonso Leitão e gera discussão - Big Brother
05:35

Ataque de ciúmes? Catarina Miranda chama Afonso Leitão e gera discussão

10:02
Viriato Quintela perde as estribeiras com Catarina Miranda e dispara: «Vai lavar a boca!» - Big Brother
03:25

Viriato Quintela perde as estribeiras com Catarina Miranda e dispara: «Vai lavar a boca!»

09:51
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda? - Big Brother

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda?

09:46
«Arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato Quintela lança farpa afiada a Afonso Leitão - Big Brother
05:12

«Arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato Quintela lança farpa afiada a Afonso Leitão

09:29
O resultado da prova semanal: sabotagens, falhas e um final inesperado - Big Brother
03:07

O resultado da prova semanal: sabotagens, falhas e um final inesperado

09:18
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda - Big Brother
07:42

Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda

08:48
Afonso Leitão reage aos planos de Catarina Miranda com comentário inusitado que envolve beijos - Big Brother
08:41

Afonso Leitão reage aos planos de Catarina Miranda com comentário inusitado que envolve beijos

08:38
Futuro a dois? Catarina Miranda revela os próximos passos da relação com Afonso Leitão - Big Brother
01:51

Futuro a dois? Catarina Miranda revela os próximos passos da relação com Afonso Leitão

08:13
Catarina Miranda choca tudo e todos ao transformar derrota em memorial - Big Brother
02:17

Catarina Miranda choca tudo e todos ao transformar derrota em memorial

22:47
Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor? - Big Brother

Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?

22:22
Viriato ataca Miranda e prova semanal acaba em desastre - Big Brother
09:56

Viriato ataca Miranda e prova semanal acaba em desastre

22:11
Bruna faz balanço da sua passagem na casa e deixa recado a Afonso - Big Brother
05:23

Bruna faz balanço da sua passagem na casa e deixa recado a Afonso

22:03
Miranda levanta-se durante o direto, vai ao frigorifico e põe tudo em pratos limpos - Big Brother
07:49

Miranda levanta-se durante o direto, vai ao frigorifico e põe tudo em pratos limpos

21:19
«Estavas tão gira... 20 a 0»: Viriato desfaz-se em elogios a Jéssica no jantar com Miranda - Big Brother
01:09

«Estavas tão gira... 20 a 0»: Viriato desfaz-se em elogios a Jéssica no jantar com Miranda

21:11
«Essa é a grande diferença entre ti e a Daniela»: Jéssica esclarece tudo e deixa 'elogio' no ar - Big Brother
02:11

«Essa é a grande diferença entre ti e a Daniela»: Jéssica esclarece tudo e deixa 'elogio' no ar

20:06
As carícias, o beijo de boa noite e as tacadas da ex Jéssica: «Quando ela vir como ele é na realidade...» - Big Brother
02:21

As carícias, o beijo de boa noite e as tacadas da ex Jéssica: «Quando ela vir como ele é na realidade...»

Acompanhe ao minuto

Adriano Silva Martins mostra fotografias inéditas da infância: «Fui essa criança que...»

  • Big Brother
  • Há 1h e 28min
Adriano Silva Martins mostra fotografias inéditas da infância: «Fui essa criança que...» - Big Brother

O comentador do Big Brother Verão abriu o baú das memórias e partilhou no Instagram, imagens da sua infância que deixaram os seguidores encantados.

Com o bom humor e o carisma que o caracterizam, Adriano Silva Martins surpreendeu os seguidores ao partilhar no seu Instagram oficial, uma série de fotografias da infância.

Nas imagens, é possível ver o atual comentador do Big Brother Verão em momentos ternurentos e descontraídos, bem antes de se tornar um rosto conhecido da televisão portuguesa. «Fui essa criança que sonhou e que continua a sonhar» escreveu Adriano na descrição do post.

As fotografias rapidamente arrancaram elogios e reações nostálgicas dos fãs, que destacaram a doçura dos registos e a semelhança com o Adriano dos dias de hoje.

Deslize pela galeria e descubra o lado mais pessoal e encantador de Adriano Silva Martins. Será que o conseguiria reconhecer sem ajuda?

Temas: Adriano Silva Martins

