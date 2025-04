Adrielle volta ao centro da polémica: As imagens do gesto da concorrente que ninguém queria acreditar…

A edição de 2025 do Big Brother tem sido marcada por momentos intensos e confrontos inesperados. Esta segunda-feira no Especial com Cláudio Ramos, vimos um deles.

Adrielle Peixoto envolveu-se numa discussão acesa com Lisa Schincariol e Nuno Brito. A tensão atingiu o auge quando Adrielle, de joelhos no meio da sala, pediu desculpas a Lisa num tom irónico,um gesto que os colegas não queriam acreditar que estava a acontecer.

O incidente começou com uma troca de palavras entre Nuno e Adrielle, com Nuno a criticar Adrielle por ter gritado após a expulsão de Tomé Cunha, ainda quando ele estava dentro da casa a despedir-se.

Depois, foi a vez de Lisa discutir com a colega por não concordar com as suas atitudes. A situação escalou rapidamente, levando Adrielle a ajoelhar-se perante Lisa e proferir um pedido de desculpas carregado de sarcasmo.

As reações não se fizeram esperar. Vários concorrentes expressaram a sua incredulidade e desaprovação, alguns revirando os olhos, enquanto outros levaram as mãos à cabeça, visivelmente incomodados com a cena.

