Afonso Leitão ‘desaparece’ após Jéssica Vieira expor pormenores sobre o polémico fim de namoro

Jéssica Vieira e Afonso Leitão apaixonaram-se dentro da Casa dos Segredos 8, mas o namoro entre os dois não vingou fora da experiência. O ex-casal manteve-se reservado quanto aos motivos do término, mas, agora, a ex-concorrente falou abertamente sobre a separação, durante a emissão de 27 de maio do Dois às 10, da TVI.

Depois da conversa que Jéssica Vieira teve com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Afonso Leitão tomou medidas drásticas e decidiu apagar as suas redes sociais.

Durante a entrevista, a jovem, de 29 anos, revelou que foi o ex-paraquedista, de 23, quem decidiu pôr um ponto final na relação.

«É o tempo que teve que ser e está tudo certo. A contar com a Casa e sem a Casa, foram uns cinco mesinhos. Surpreendeu, o fim, não estava à espera. Do meu lado estava tudo tranquilo. E quando eu me coloquei na situação e assumi uma relação, era aquilo que eu queria. E os planos eram muitos», começou por dizer Jéssica Vieira. «Quando eu saí da casa e antes de entrar no Desafio Final, foi tudo incrível. Correu super bem e era leve, era bonito. E foi o que teve que ser até onde teve que ser», acrescentou, para depois afirmar que foi Afonso Leitão quem terminou a relação: «Foi ele».

Foi então que Cristina Ferreira afirmou: «(Acabou) através do telefone, recebeste a chamada. Acabou e a partir daí, nunca mais». Jéssica Vieira garantiu que, desde então, nunca mais falou com o agora ex-namorado. «Nós nunca mais falámos, nunca mais tivemos uma conversa, nunca mais nos vimos, zero. Foi (por telefone). A minha mãe é que tinha razão, que tem olho para a coisa. Eu não lhe desejo mal nenhum. Sinceramente, já não faz sentido (ter uma conversa com Afonso Leitão). Na altura, fazia sentido, agora não faz sentido nenhum, já não faz falta», adiantou.