Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

Afonso Leitão é o quarto classificado do Big Brother Verão e despede-se da competição na grande final que decorre no Parque dos Poetas, em Oeiras. O concorrente é recebido com muitos aplausos e palavras de apoio, mostrando que, mesmo fora do pódio, conquistou o carinho do público e deixou marca na edição. Afonso termina a sua participação com apenas 1% da votação.

O anúncio do quarto lugar não passa despercebido pela reação de Catarina Miranda, que rapidamente dá que falar entre os fãs. O momento gera comentários e aquece ainda mais a noite, marcada por emoções fortes, gritos e celebrações.

