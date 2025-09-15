Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Depois do fim do Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a dar que falar. A ligação que construíram dentro da casa parece estar cada vez mais forte e os dois já não se largam.

No domingo, 14 de setembro, Catarina partilhou uma fotografia ao lado da família e de alguns amigos, onde Afonso também marcou presença. A refeição aconteceu em Almeirim, terra natal da ex-concorrente, e tudo indica que Afonso fez questão de se deslocar até à cidade para estar com a aliada.

Percorra a galeria e veja as imagens que mostram a cumplicidade entre Catarina Miranda e Afonso Leitão fora dos ecrãs.