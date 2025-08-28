Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show

Afonso não é o único na vida de Catarina Miranda dentro dos reality shows. A concorrente de Almeirim tem acumulado ligações intensas com vários participantes masculinos ao longo da sua trajetória televisiva.

No Big Brother Verão 2025, Catarina Miranda encontrou em Afonso Leitão o seu maior aliado. Desde o regresso à casa mais vigiada do país, a ex-concorrente não escondeu a atração pelo ex-namorado de Jéssica Vieira e, atualmente, vive uma relação próxima com o ex-paraquedista.

Mas esta não é a primeira vez que Catarina Miranda se envolve em histórias marcantes com concorrentes homens.

No seu primeiro reality show, onde acabou expulsa de forma direta, destacou-se pelas interações com David Maurício, Fábio Caçador, Nelson Fernandes e João Oliveira. O confronto aceso com João foi, aliás, o motivo da sua saída precoce.

Ainda no Big Brother 2024, Catarina Miranda mostrou uma faceta diferente e criou amizades fortes com Luís Fonseca e Sérgio Duarte, companheiros que ainda mantém fora da casa.

Mesmo na sua curta passagem por O Dilema, Catarina voltou a dar que falar graças à ligação especial com Diogo Marcelino.