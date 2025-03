Agarradinhos! Liliana Filipa em momento especial: O abraço que fez todos suspirar

Fuga romântica: Liliana Flipa e Daniel Gregório passam fim de semana especial em família.

Momentos de carinho: A influenciadora partilha nas redes sociais a sua felicidade com o noivo e com os filhos.

Reações calorosas dos fãs: Os seguidores não demoraram a reagir, e elogiaram algo muito especial.

Liliana Flipa, influenciadora digital e ex-concorrente do Secret Story, viveu um fim de semana especial ao lado do noivo, Daniel Gregório e os seus filhos. O casal aproveitou o tempo em família para se refugiar num cenário único e tranquilo: um convento inacreditável que proporcionou momentos de paz e proximidade.

A influencer partilhou o acontecimento nas redes sociais, onde se mostrou visivelmente apaixonada e emocionada com o momento.

No seu post no Instagram, Liliana não poupou palavras de carinho e afeto pelo noivo: «Coladinhos, coladinhos 🫶🏽 Tem sido muito isto nos últimos dias (: », escreveu a influenciadora, acompanhada de uma foto romântica que capturava a cumplicidade entre o casal. O ambiente sereno e acolhedor do convento foi o cenário perfeito para este fim de semana íntimo, longe da agitação do dia a dia.

Os seguidores de Liliana não demoraram a reagir. Muitos elogiaram a forma como o casal se mostrou unido e apaixonado, destacando a simplicidade e o encanto que transparecem nas suas publicações: «Fofinhos», «Espetacular», «Família maravilhosa». Em especial a apresentadora Isabel Figueira não deixou de mostrar o seu encanto pela familia de Liliana.