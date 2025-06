Águas cristalinas e areal infinito: Assim é o destino secreto onde Cristina Ferreira passa férias em família há 30 anos

• Cristina Ferreira revela o seu refúgio de verão há mais de 30 anos: um paraíso na costa alentejana



A apresentadora Cristina Ferreira escolhe o mesmo destino de férias de verão há mais de três décadas. E não o troca por nenhum outro. A cerca de duas horas de Lisboa, em plena costa alentejana, encontra-se o local preferido da apresentadora: Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira.



Com águas cristalinas, praias de areia fina e paisagens naturais, Vila Nova de Milfontes é, para Cristina Ferreira, sinónimo de descanso, tradição e família. Todos os verões, em agosto, Cristina regressa ao mesmo lugar.



Praia das Furnas e Praia do Malhão: os locais preferidos de Cristina Ferreira



Entre os seus recantos de eleição estão duas praias icónicas da região: a Praia das Furnas e a Praia do Malhão. A primeira, situada nas margens do rio Mira, combina o melhor de dois mundos: zona fluvial e marítima.



Já a Praia do Malhão, mais selvagem e afastada do centro urbano, é ideal para quem procura tranquilidade e contacto com a natureza.

“As férias da minha vida”



“Vou há quase 30 anos para aqui de férias. E gosto cada vez mais. São as férias da calma, do sossego, da família toda, da comida, do pão alentejano, das voltas de bicicleta, da rede no telheiro, dos vizinhos que vemos de ano a ano, do amor em forma de tempo”, explicou Cristina Ferreira.



A apresentadora confessa que, apesar de viajar por muitos destinos ao longo do ano, é em Vila Nova de Milfontes que verdadeiramente se sente de férias. “É um sítio de paz e vou, há 30 anos, para a casa da minha tia. São as férias da família. Mesmo os mais novos, os meus primos, que às vezes podiam não querer ir para lá, aquela semana é sagrada.”



