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Acompanhe ao minuto

Ainda não tinha entrado no Big Brother e já fazia furor nas redes sociais. Veja as melhores fotos de Joaquim

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O sentido de humor do concorrente nunca passou despercebido e as suas redes sociais são a prova.

Muito antes de se tornar um dos concorrentes mais comentados da edição, Joaquim Ribeiro já tinha conquistado um lugar nas redes sociais. A prova está nas suas páginas de Instagram e Tiktok, recheadas de vídeos cómicos que acumulam milhares de gostos e comentários.

A criatividade do concorrente, natural de Guimarães, começa logo no nome escolhido para a página: " @quim.pecável", um trocadilho tornado já icónico com o seu próprio nome.

Entre as publicações, destacam-se sobretudo as reações a edições anteriores do formato, conteúdos que têm rendido comentários de vários ex-concorrentes, claramente rendidos ao sentido de humor de Joaquim Ribeiro.

Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja as melhores fotos do concorrente.

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