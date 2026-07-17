Ainda não tinha entrado no Big Brother e já fazia furor nas redes sociais. Veja as melhores fotos de Joaquim

O sentido de humor do concorrente nunca passou despercebido e as suas redes sociais são a prova.

Muito antes de se tornar um dos concorrentes mais comentados da edição, Joaquim Ribeiro já tinha conquistado um lugar nas redes sociais. A prova está nas suas páginas de Instagram e Tiktok, recheadas de vídeos cómicos que acumulam milhares de gostos e comentários.

A criatividade do concorrente, natural de Guimarães, começa logo no nome escolhido para a página: " @quim.pecável", um trocadilho tornado já icónico com o seu próprio nome.

Entre as publicações, destacam-se sobretudo as reações a edições anteriores do formato, conteúdos que têm rendido comentários de vários ex-concorrentes, claramente rendidos ao sentido de humor de Joaquim Ribeiro.