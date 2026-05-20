Ainda se lembra de Érica Reis? Veja como está a ex-concorrente do Big Brother que agora tem uma nova vida

Desde que participou no Big Brother 2025, Érica Reis tem mantido uma forte presença nas redes sociais, onde partilha vários momentos da sua vida pessoal e profissional.

A jovem, que divide atualmente o seu tempo entre Almada e New Jersey, soma milhares de seguidores e destaca-se pelos conteúdos ligados ao universo do digital, da moda e do lifestyle.

Recentemente, Érica deu que falar após publicar vários vídeos sobre o mundo das influencers e das redes sociais, incluindo críticas à estética “perfeita” que, na sua opinião, já não corresponde àquilo que o público procura atualmente.

Nesta galeria, reunimos algumas das fotografias mais marcantes da ex-concorrente do Big Brother, desde imagens do quotidiano até registos das suas viagens, trabalho e momentos partilhados nas redes sociais.