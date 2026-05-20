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Ainda se lembra de Érica Reis? Veja como está a ex-concorrente do Big Brother que agora tem uma nova vida - Big Brother

Érica Reis continua a conquistar atenção nas redes sociais. Entre momentos do dia a dia, trabalho no digital e viagens entre Portugal e os Estados Unidos, reunimos as fotografias mais marcantes da ex-concorrente do Big Brother 2025.

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Desde que participou no Big Brother 2025, Érica Reis tem mantido uma forte presença nas redes sociais, onde partilha vários momentos da sua vida pessoal e profissional.

A jovem, que divide atualmente o seu tempo entre Almada e New Jersey, soma milhares de seguidores e destaca-se pelos conteúdos ligados ao universo do digital, da moda e do lifestyle.

Recentemente, Érica deu que falar após publicar vários vídeos sobre o mundo das influencers e das redes sociais, incluindo críticas à estética “perfeita” que, na sua opinião, já não corresponde àquilo que o público procura atualmente.

Nesta galeria, reunimos algumas das fotografias mais marcantes da ex-concorrente do Big Brother, desde imagens do quotidiano até registos das suas viagens, trabalho e momentos partilhados nas redes sociais.

Temas: Érica Reis Big Brother

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