Ainda se lembra desta ex-concorrente? Esta fotos provam o quanto está diferente 13 anos depois de entrar no Secret Story

Entrou na «Casa dos Segredos» como descendente de aristocratas, mas é a profissão que exerce atualmente que está a surpreender quem a segue. Mais de dez anos depois de ter participado no reality show, Maria Joana Krappen é hoje dona de uma loja de roupa, a Francesca Store, um percurso que poucos esperariam para a ex-concorrente.
Maria Joana Krappen participou na quarta edição da «Casa dos Segredos», em 2013, tendo estado envolvida, na altura, num triângulo amoroso com Sofia Sousa e Diogo Marcelino, um dos momentos que mais marcou a sua passagem pelo formato. A ex-concorrente entrou na casa com o segredo: «Sou descendente de aristocratas».
Mais de dez anos depois da sua participação no reality show, quisemos saber como está a ex-concorrente e reparámos que as diferenças são muitas, tanto a nível de imagem como de vida profissional.
Percorra a nossa galeria de fotografias e compare o antes e depois da ex-concorrente, que mostra como Maria Joana está diferente.