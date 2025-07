Ainda se lembra? Ela é a famosa 'ex' de Marco Costa: e é um verdadeiro fenómeno na Internet

Vanessa Martins ficou conhecida pela sua participação na quinta temporada dos Morangos com Açúcar e, anos mais tarde, voltou a dar muito que falar por ser a namorada de Marco Costa, ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 e de outras tantas edições.

O casal esteve junto durante vários anos, casaram-se em 2016, mas em 2020 divorciaram-se. Ao longo do casamento, a empresária fez vários tratamentos de fertilidade para concretizarem o sonho de serem pais, mas sem sucesso.

Agora, Vanessa Martins e Marco Costa seguiram caminhos diferentes e ambos refizeram as suas vidas com outras pessoas. Aliás, a empresária ficou recentemente noiva do companheiro, David Soares, durante uma viagem à Sardenha.

Vanessa Martins é uma das maiores influenciadoras em Portugal e faz muito furor nas redes sociais. Percorra a nossa galeria e veja as fotos mais sexy da criadora de conteúdos.